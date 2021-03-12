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Закуповують дрони: Держекоінспекція проведе перевірки в акваторії Чорного моря

Новость на русском → Україна, П'ятниця 12 березня 2021 17:16
Закуповують дрони: Держекоінспекція проведе перевірки в акваторії Чорного моря Фото: море (pixabay)
Автор: Юлія Струк


У прибережно-захисній смузі Чорного моря проведуть перевірки. Їх проведе Держекоінспекція Південно-Західного округу спільно з Миколаївською ОДА.

Про це повідомив глава ДЕІ Андрій Мальований, передає прес-служба відомства.

"Місцева влада планує залучити додаткову техніку та оснащення, необхідне під час проведення перевірок. Особливу увагу під час заходів контролю буде зосереджено на дотриманні вимог скиду стічних вод та поводженні з відходами", - розповів він.

Вказано, що складовою такої комплексної перевірки буде і контроль за дотриманням природоохоронного законодавства в акваторії моря. Інспекція проконтролює власників суден, що швартуються у портах.

"Наразі ми проводимо закупівлю дронів, використання яких дозволить виявляти порушення з повітря. ДЕІ вже застосовує практику фіксації розливу нафтопродуктів, вирубки дерев та виявлення незаконних сміттєзвалищ за допомогою супутникових знімків... Власні дрони нададуть можливість робити це оперативніше", - підкреслив Мальований.

Нагадаємо, в Україні на початку березня за тиждень виявили екологічних порушень на 28,5 млн гривень. Держекоінспекція склала понад 900 адміністративних протоколів.

Як писало РБК-Україна, раніше через загрозу екологічної катастрофи на Донбасі українська сторона провела заміри біля лінії розмежування. Вміст радіаційних речовин в грунті знаходиться в нормі.

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