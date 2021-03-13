Экоинспекция хочет проверить предприятия вблизи Куяльницкого лимана

Госэкоинспекция будет проводить совместные мероприятия природоохранного контроля с привлечением оборудования, которое есть на балансе местных властей Одесской области. В частности, проверят предприятия вблизи Куяльницкого лимана.

"Планируется проконтролировать предприятия, которые расположены вблизи Куяльницкого лимана, на соблюдение нормативов по сбросу сточных вод, а также в части обращения с отходами", - сказал он.

Кроме того, инспекция планирует проверку полигона "Дальницкие карьеры".

"Во время прошедшего мероприятия контроля там было обнаружено около 30 нарушений природоохранного законодательства... Также планируется усилить природоохранный контроль в сфере добычи полезных ископаемых на территории области - песка, гранита, гравия и т.д., путем проверок крупнейших добывающих предприятий", - указано в сообщении.