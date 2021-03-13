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Экоинспекция хочет проверить предприятия вблизи Куяльницкого лимана

Новина українською → Одесская область, Суббота 13 марта 2021 17:25
Экоинспекция хочет проверить предприятия вблизи Куяльницкого лимана Фото: Андрей Малеваный (facebook)
Автор: Юлия Струк

Госэкоинспекция будет проводить совместные мероприятия природоохранного контроля с привлечением оборудования, которое есть на балансе местных властей Одесской области. В частности, проверят предприятия вблизи Куяльницкого лимана.

Об этом рассказал глава ведомства Андрей Малеваный, передает пресс-служба инспекции.

"Планируется проконтролировать предприятия, которые расположены вблизи Куяльницкого лимана, на соблюдение нормативов по сбросу сточных вод, а также в части обращения с отходами", - сказал он.

Кроме того, инспекция планирует проверку полигона "Дальницкие карьеры".

"Во время прошедшего мероприятия контроля там было обнаружено около 30 нарушений природоохранного законодательства... Также планируется усилить природоохранный контроль в сфере добычи полезных ископаемых на территории области - песка, гранита, гравия и т.д., путем проверок крупнейших добывающих предприятий", - указано в сообщении.

Напомним, в прибрежно-защитной полосе Черного моря проведут проверки. Их проведет Госэкоинспекция Юго-Западного округа совместно с Николаевской ОГА.

Как писало РБК-Украина, в Украине в начале марта за неделю обнаружили экологических нарушений на 28,5 млн гривен. Госэкоинспекция составила более 900 административных протоколов.

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