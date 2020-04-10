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У екіпажа авіаносця "Шарль де Голль" виявили коронавірус

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 14:33
У екіпажа авіаносця "Шарль де Голль" виявили коронавірус
Фото: авіаносець "Шарль де Голль" (wikipedia.org)

Вірус підтвердили у 50 членів екіпажу

Міністерство збройних сил Франції повідомило, що у 50 осіб, що знаходяться на борту авіаносця "Шарль де Голль", виявили коронавірус. Про це повідомляє Le Figaro.

Повідомляється, що з авіаносця також були евакуйовані три моряки "у якості запобіжного заходу".

"Після оголошення про підозру на наявність COVID-19 членів екіпажу авіаносця "Шарль де Голль" команда медичної служби Збройних сил була відправлена на борт. Проведені тести підтвердили 50 випадків зараження COVID-19 серед екіпажу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Франції планує продовжити карантин в країні після 15 квітня. Однак не відомо на скільки будуть продовжені карантинні заходи.

Крім того, уряд Франції працює над додатком для смартфона, яка зможе попереджати користувачів, якщо вони вступлять у контакт з носієм коронавірусу.

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