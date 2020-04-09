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Франція планує продовжити карантин після 15 квітня

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 12:24
Франція планує продовжити карантин після 15 квітня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Еммануель Макрон представить заходи боротьби проти коронавірусу

Уряд Франції планує продовжити карантинні обмеження задля протидії коронавірусу, які діють поки що до 15 квітня. Про це повідомляє BFM.TV.

Як повідомляється, уряд Франції планує продовжити карантин після 15 квітня, однак не уточнюється на який період. Президент Еммануель Макрон представить заходи боротьби проти коронавірусу наступного понеділка.

Як зазначалось раніше із 17 березня у Франції діє жорсткий режим карантину, згідно з яким громадяни зобов'язані перебувати на "домашньому" карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами. За порушення режиму - штраф у 135 євро або позбавлення волі на строк у кілька місяців.

Наразі у Франції зафіксовано 82 048 випадків інфікування коронавірусом, з яких 10 869 осіб померли.

Нагадаємо, уряд Франції працює над додатком для смартфону, який зможе попереджати користувачів, якщо вони вступлять у контакт з носієм коронавірусу. Якщо заражена коронавірусом людина встановить собі таку програму, то вона повідомить всіх людей, які були з ним у тісному контакті, що вони були поруч з людиною, інфікованою COVID-19.

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