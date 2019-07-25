Екіпаж затриманого в Україні танкера повертається до Росії

Екіпаж російського танкера, затриманого в порту Ізмаїла (Одеська область), повертається в Російську Федерацію. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на представника компанії-судновласника "Альтомар Шиппінг".

За словами представника "Альтомар Шиппінг", екіпаж танкера "знаходиться в безпеці і відправляється додому".

Крім того, як пишуть російські ЗМІ, в посольстві РФ в Україні підтвердили, що моряки повертаються в Росію. При цьому заарештований танкер залишиться в ізмаїльському порту. Также повідомляється, що 10 членів екіпажу були допитані і визнані свідками.

Фото: затриманий танкер (dumskaya.net)

Нагадаємо, сьогодні працівники СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер NEYMA, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці у 2018 році.

Відзначимо, 25 листопада 2018 року російські військові кораблі атакували українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу, які намагалися пройти через Керченську протоку. В результаті були захоплені 24 моряка. НАТО і ЄС неодноразово закликали РФ звільнити українських моряків.

У липні президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін в ході першої телефонної розмови обговорили звільнення українських моряків, а також повернення інших українських громадян, яких утримують на території Російської Федерації.