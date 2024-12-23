Экипаж ССО ликвидировал в Курской области за 3 дня 77 военных КНДР и ранил десятки

Украинские защитники обнародовали в интернете видео с работой воинов 8-го полка ССО ВСУ. На кадрах было показано, как они ликвидируют личный состав северокорейского контингента "в чистом поле".

"77 уничтоженных военных КНДР за три дня одним экипажем ССО", - подписан ролик.

На кадрах видно, как противник пытается убежать от украинских беспилотников на различных локациях. Но это "воякам" вражеской армии - не удается. Также фиксируются прилеты и по технике противника.

В Силах спецопераций рассказали, что кроме уничтожения этого количества солдат КНДР в соответствующий промежуток времени, также было ранено более 40 северокорейских военных.

"Также было уничтожено 12 единиц автомобильной техники, 3 - багги и ББМ", - рассказали воины.

В ССО добавили, что операция в Курской области продолжается, и они "работают дальше".

Потери войск КНДР в Курской области

Вчера в командовании Сил Специальных Операций ВСУ рассказали, как РФ пытается скрыть присутствие северокорейских солдат в Курской области, выдавая им ложные документы.

Так, были показаны документы ликвидированных операторами ССО военных КНДР, и установлены их данные и имена. При этом подписи владельцев сделаны на корейском.

На днях в Минобороны США озвучили свои оценки, что потери северокорейского контингента уже составили около "двух сотен". В Пентагоне также прогнозируют, что они будут увеличиваться.

Добавим, 20 декабря в южнокорейской разведке сообщили, что как минимум 100 военных КНДР в РФ уже погибли, а еще 1000 - получили ранения в Курской области.