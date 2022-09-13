ЄК запропонує країнам Євросоюзу ввести обов'язкове обмеження енергоспоживання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон в ході засідання Європарламенту .

За її словами, зниження енергоспоживання в пікові години в обов'язковому порядку увійде в план Єврокомісії по боротьбі з енергетичною кризою, який буде представлений в середу, 14 вересня.

Сімсон додала, що ще одним пунктом плану ЄК є введення особливих податків на надприбуток генеруючих компаній. Отримані кошти планується перенаправити на підтримку найбільш вразливих споживачів.