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ЕК предложит странам Евросоюза ввести обязательное ограничение энергопотребления

Фото: ЕК предложит странам Евросоюза ввести обязательное ограничение энергопотребления (twitter.com/KadriSimson)
Автор: Иван Носальский

Еврокомиссия планирует завтра, 14 сентября, предложить странам Евросоюза ввести обязательное ограничение потребления электричества в пиковые часы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон в ходе заседания Европарламента.

По ее словам, снижение энергопотребления в пиковые часы в обязательном порядке войдет в план Еврокомиссии по борьбе с энергетическим кризисом, который будет представлен в среду, 14 сентября.

Симсон добавила, что еще одним пунктом плана ЕК является введение особых налогов на сверхприбыль генерирующих компаний. Полученные средства планируется перенаправить на поддержку наиболее уязвимых потребителей.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Еврокомиссия работает над ограничением цены на электроэнергию, вырабатываемую негазифицированными производителями электроэнергии.

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