ЕК предложит странам Евросоюза ввести обязательное ограничение энергопотребления

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон в ходе заседания Европарламента .

По ее словам, снижение энергопотребления в пиковые часы в обязательном порядке войдет в план Еврокомиссии по борьбе с энергетическим кризисом, который будет представлен в среду, 14 сентября.

Симсон добавила, что еще одним пунктом плана ЕК является введение особых налогов на сверхприбыль генерирующих компаний. Полученные средства планируется перенаправить на поддержку наиболее уязвимых потребителей.