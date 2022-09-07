Єврокомісія має намір ввести ліміт цін на електроенергію, - FT

Єврокомісія працює над обмеженням ціни на електроенергію, що виробляється негазифікованими виробниками електроенергії, в розмірі 200 євро за мегават/годину в рамках зусиль з подолання енергетичної кризи в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Європейська комісія заявила, що вона рекомендує державам-членам обмежити ціну на електроенергію від таких виробників, як вітряні електростанції, атомні та вугільні електростанції, ціна яких залежить від високої ціни на газ, на рівні 200 євро за мегават/годину.

Поточна спотова ціна на електроенергію в Німеччині, що є регіональним еталоном, перевищує 450 євро за мегават/годину. Оптові ціни на електроенергію різко зросли, тому що вони прив'язані до ціни на газ, незалежно від того, чи виробляється електроенергія на газі або іншим способом.

"Такий ліміт буде імітувати ринкові результати, які можна було б очікувати, якби глобальні ланцюжки поставок функціонували нормально і не піддавалися озброєнню енергією через перебої в поставках газу", - заявили в Єврокомісії.

Відзначається, що ліміт повинен бути досить високим, щоб не перешкоджати майбутнім інвестиціям в технології, не пов'язані з виробництвом газу.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн запропонувала скоротити споживання електроенергії на 5% в години пікових цін.

Європа зіткнулася зі скороченням поставок природного газу з Росії, яка розв'язала війну проти України. Пропозиції обговорюватимуться дипломатами з 27 країн-членів ЄС у середу, 7 вересня, перед екстреною зустріччю міністрів енергетики, яка відбудеться вже 9 вересня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США спробують найближчими тижнями з союзниками визначити ліміт ціни на нафту з РФ.

Крім того, у Євросоюзу є план дій на випадок, якщо Росія повністю припинить постачання газу.