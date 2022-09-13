ЄК запропонує країнам Євросоюзу ввести обов'язкове обмеження енергоспоживання
Єврокомісія планує завтра, 14 вересня, запропонувати країнам Євросоюзу ввести обов'язкове обмеження споживання електрики в пікові години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон в ході засідання Європарламенту.
За її словами, зниження енергоспоживання в пікові години в обов'язковому порядку увійде в план Єврокомісії по боротьбі з енергетичною кризою, який буде представлений в середу, 14 вересня.
Сімсон додала, що ще одним пунктом плану ЄК є введення особливих податків на надприбуток генеруючих компаній. Отримані кошти планується перенаправити на підтримку найбільш вразливих споживачів.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Єврокомісія працює над обмеженням ціни на електроенергію, що виробляється негазифікованими виробниками електроенергії.
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