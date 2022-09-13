ЕК предложит странам Евросоюза ввести обязательное ограничение энергопотребления
Еврокомиссия планирует завтра, 14 сентября, предложить странам Евросоюза ввести обязательное ограничение потребления электричества в пиковые часы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон в ходе заседания Европарламента.
По ее словам, снижение энергопотребления в пиковые часы в обязательном порядке войдет в план Еврокомиссии по борьбе с энергетическим кризисом, который будет представлен в среду, 14 сентября.
Симсон добавила, что еще одним пунктом плана ЕК является введение особых налогов на сверхприбыль генерирующих компаний. Полученные средства планируется перенаправить на поддержку наиболее уязвимых потребителей.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Еврокомиссия работает над ограничением цены на электроэнергию, вырабатываемую негазифицированными производителями электроэнергии.
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