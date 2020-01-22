ЄК може перерахувати Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги у лютому

Європейська комісія може перерахувати другий транш макрофінансової допомоги для України у лютому. Про це написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

Обсяг траншу складає 500 млн євро.

"Ймовірно, що другий і останній транш макрофінансової допомоги Європейської комісії для України, обсягом 500 мільйонів євро, може бути випущений у лютому", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, влітку віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі анонсував, що Європейський союз завершить розгляд питання про надання Україні другого траншу в розмірі 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС, як тільки українська сторона виконає відповідні вимоги для їх отримання.

Як писало РБК-Україна, протягом 2015-2017 років в Україні діяли програми допомоги Європейського союзу на суму 500 млн євро, у 2018 році - на 272,5 млн.

Додамо також, у грудні 2019-го Зеленський провів телефонну розмову з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен, під час якої сторони погодили кроки, необхідні для виділення другого траншу в розмірі 500 млн євро допомоги ЄС.