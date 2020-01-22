ЕК может перечислить Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи в феврале

Европейская комиссия может перечислить второй транш макрофинансовой помощи для Украины в феврале. Об этом написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter.

Объем транша составляет 500 млн евро.

"Вероятно, что второй и последний транш макрофинансовой помощи Европейской комиссии для Украины, объемом 500 000 000 евро, может быть выпущен в феврале", - отметил журналист.

Напомним, летом вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе анонсировал, что Европейский Союз завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС, как только украинская сторона выполнит соответствующие требования для их получения.

Как писало РБК-Украина, в течение 2015-2017 годов в Украине действовали программы помощи Европейского союза на сумму 500 млн евро, в 2018 году - на 272,5 млн.

Добавим также, в декабре 2019-го Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен, во время которого стороны согласовали шаги, необходимые для выделения второго транша в размере 500 млн евро помощи ЕС.