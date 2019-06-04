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Україна отримає 500 млн євро другого траншу допомоги ЄС після виконання зобов’язань

Новини » Економіка    04.06.2019 - 23:49
Україна отримає 500 млн євро другого траншу допомоги ЄС після виконання зобов’язань
Фото: Володимир Зеленський та Валдіс Домбровскіс (president.gov.ua)

Зеленський запевнив, що Україна дотримуватиметься взятих на себе міжнародних зобов’язань

Європейський Союз завершить розгляд питання про надання Україні коштів другого траншу у розмірі 500 млн євро у рамках четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС, щойно українська сторона виконає відповідні вимоги для їх отримання.Про це заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на зустрічі з президентом України у Брюсселі, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Зеленського.

Український президент запевнив, що Україна дотримуватиметься взятих на себе міжнародних зобов’язань, зокрема й у взаєминах із міжнародними фінансовими інституціями.

"У цьому зв’язку європейську сторону було повідомлено про результати зустрічі глави держави з представниками Міжнародного валютного фонду, під час якої було досягнуто розуміння щодо подальших кроків у співпраці з фондом", - йдеться у повідомленні прес-служби президента.

Домбровскіс також висловив упевненість у збереженні солідарності щодо України в майбутньому складі Європейської комісії та Європейської ради.

Нагадаємо, протягом 2015-2017 років в Україні діяли програми допомоги Європейського Союзу на суму 500 млн євро, у 2018 році - на 272,5 млн.

 

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