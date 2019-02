В уряді назвали обсяг допомоги ЄС

Ілюстративне фото (twitter.com/VGroysman)

ЄС надає допомогу в залежності від прогресу української сторони

Протягом 2015-2017 років в Україні діяли програми допомоги Європейського Союзу на суму 500 млн євро, у 2018 році - на 272,5 млн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт віце-прем`єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе.

Як зазначається у звіті, у рамках п’ятого засідання Ради асоціації підписано п’ять міжнародних договорів про фінансування нових програм міжнародної допомоги із загальним бюджетом 222,5 млн євро.

Предметом зазначених договорів визначено реформування сфери управління державними фінансами та системи професійно-технічної освіти, сфер енергетики та енергоефективності, охорони навколишнього середовища, транспорту, санітарного та фітосанітарного контролю, стандартизації, бухгалтерського обліку і аудиторської діяльності, електронного зв’язку, кібербезпеки та розширення контактів України та країн-членів ЄС з метою професійного обміну.

Залучення допомоги з боку ЄС також надало змогу капіталізувати Фонд енергоефективності на суму 50 млн євро. Відповідний міжнародний договір укладено у квітні 2018 року. У державному бюджеті на 2019 рік передбачено 1,8 млрд грн для наповнення фонду, наголошується в документі.

"Загальний обсяг допомоги ЄС, яка надаватиметься за принципом more for more в залежності від прогресу української сторони у виконанні відповідних реформ протягом 2018-2020 років, передбачає від 430 до 530 млн євро", - йдеться в документі.

Нагадаємо, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, станом на початок 2019 року в Україні реалізовуються 486 проектів технічної допомоги на загальну суму 6,1 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі наприкінці жовтня 2018 року повідомив, що Європейський Союз за останні чотири роки надав Україні близько 10 млрд євро допомоги. До загальної суми входять як грантова допомога, так і позики.