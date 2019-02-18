ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В уряді назвали обсяг допомоги ЄС

Новини » Політика    18.02.2019 - 17:40
В уряді назвали обсяг допомоги ЄС
Ілюстративне фото (twitter.com/VGroysman)

ЄС надає допомогу в залежності від прогресу української сторони

Протягом 2015-2017 років в Україні діяли програми допомоги Європейського Союзу на суму 500 млн євро, у 2018 році - на 272,5 млн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт віце-прем`єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе.

Як зазначається у звіті, у рамках п’ятого засідання Ради асоціації підписано п’ять міжнародних договорів про фінансування нових програм міжнародної допомоги із загальним бюджетом 222,5 млн євро.

Предметом зазначених договорів визначено реформування сфери управління державними фінансами та системи професійно-технічної освіти, сфер енергетики та енергоефективності, охорони навколишнього середовища, транспорту, санітарного та фітосанітарного контролю, стандартизації, бухгалтерського обліку і аудиторської діяльності, електронного зв’язку, кібербезпеки та розширення контактів України та країн-членів ЄС з метою професійного обміну.

В уряді назвали обсяг допомоги ЄС

Залучення допомоги з боку ЄС також надало змогу капіталізувати Фонд енергоефективності на суму 50 млн євро. Відповідний міжнародний договір укладено у квітні 2018 року. У державному бюджеті на 2019 рік передбачено 1,8 млрд грн для наповнення фонду, наголошується в документі.

"Загальний обсяг допомоги ЄС, яка надаватиметься за принципом more for more в залежності від прогресу української сторони у виконанні відповідних реформ протягом 2018-2020 років, передбачає від 430 до 530 млн євро", - йдеться в документі.

Нагадаємо, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, станом на початок 2019 року в Україні реалізовуються 486 проектів технічної допомоги на загальну суму 6,1 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі наприкінці жовтня 2018 року повідомив, що Європейський Союз за останні чотири роки надав Україні близько 10 млрд євро допомоги. До загальної суми входять як грантова допомога, так і позики.

В уряді назвали цифри виконання Угоди про асоціацію з ЄС Рада ЄС схвалила "азовський пакет" санкцій проти Росії
Новини України помощьЕвросоюзассоциация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся