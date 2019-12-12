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Зеленський і глава Єврокомісії погодили кроки другого траншу допомоги ЄС

Новини » Політика     12.12.2019 - 15:56
Зеленський і глава Єврокомісії погодили кроки другого траншу допомоги ЄС
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Євросоюз планує виділити Україні 500 млн євро допомоги

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Єврокомісії Урсулою Фон дер Ляйєн, під час якого сторони погодили кроки, необхідні для виділення другого траншу в розмірі 500 млн євро допомоги Європейського союзу Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Повідомляється, що телефонна розмова між Зеленським і Фон дер Ляйєн відбувся 12 грудня.

"В контексті досягнення домовленостей з Міжнародним валютним фондом (МВФ) за новою програмою розширеного фінансування президент України та президент Європейської комісії погодили кроки, необхідні для виділення найближчим часом другого траншу макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 500 млн євро", - повідомили в Офісі президента.

Також сторони домовилися продовжити роботу тристоронньому форматі щодо укладення нової угоди між Україною і Росією про транзит газу.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Оксана Маркарова повідомила, що Україна може отримати від Європейського союзу півмільярда євро макрофінансової допомоги. За її словами, умови отримання допомоги будуть досить вигідними для України.

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