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Евакуація з Маріуполя та "Азовсталі": вдалося вивезти близько 500 цивільних

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Маріуполь, П'ятниця 06 травня 2022 09:04
Евакуація з Маріуполя та "Азовсталі": вдалося вивезти близько 500 цивільних Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

В рамках чергового етапу евакуації з Маріуполя і з території заводу "Азовсталь" вдалося вивезти близько 500 цивільних. Евакуація пройшла за допомогою ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави офісу президента Андрія Єрмака.

"Ми провели черговий етап складної операції з евакуації людей з Маріуполя та "Азовсталі". Можу сказати, що нам вдалося вивезти близько 500 цивільних. Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів і військових. Дякую за допомогу ООН", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на території Азовсталі розпочався третій етап евакуації цивільних, інформацію підтвердив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Також повідомлялося, що сьогодні з Маріуполя проводитиметься організована евакуація. Місце збору – ТРЦ "Порт Сіті".

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Азовсталь Маріуполь евакуація
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