Евакуація з Маріуполя та "Азовсталі": вдалося вивезти близько 500 цивільних

В рамках чергового етапу евакуації з Маріуполя і з території заводу "Азовсталь" вдалося вивезти близько 500 цивільних. Евакуація пройшла за допомогою ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави офісу президента Андрія Єрмака.

"Ми провели черговий етап складної операції з евакуації людей з Маріуполя та "Азовсталі". Можу сказати, що нам вдалося вивезти близько 500 цивільних. Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів і військових. Дякую за допомогу ООН", - зазначив він.