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Планують доїхати до п'ятниці. Новий конвой ООН вирушив до "Азовсталі"

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Запорізька область, Четвер 05 травня 2022 19:31
Планують доїхати до п'ятниці. Новий конвой ООН вирушив до "Азовсталі" Фото: В Маріуполь до "Азовсталі" вирушила ще одна евакуаційна колона ООН (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Чергова евакуаційна колона ООН та Червоного хреста вирушила до заводу “Азовсталь” в Маріуполі. Евакуацію мирних людей, які перебувають в підвалах завода, планують виконати вже завтра вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

«Колона, яка вирушила до «Азовсталі», планує бути там вже до завтрашнього ранку. Ми сподіваємося, що вдасться евакуювати тих мирних жителів, які залишаються в цьому пеклі вже стільки місяців, і повернути їх у безпечне місце», – заявив спеціальний представник ООН з питань України Мартін Гріффітс.

Він також додав, що евакуаційну колону ООН відправила у співпраці з Міжнародним комітетом червоного хреста.

Нагадаємо, що вчора в рамках Маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини. Всі вони щойно прибули до Запоріжжя.

Також ми повідомляли, що Україна та Росія домовились щодо встановлення режиму припинення вогню з 5 по 7 травня на території "Азовсталі". Захисники Маріуполя використають цей час, аби підготувати цивільних до евакуації.

Але згодом режим тиші був зірваний окупантами.

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Азовсталь ООН Маріуполь евакуація Красный Крест Війна Росії проти України
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