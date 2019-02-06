Під час пожежі в іракському таборі біженців загинули діти

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Пожежні повідомили про чотирьох загиблих

В Іраку внаслідок пожежі загинули четверо дітей-біженців, коли їх намет загорівся в таборі біженців, що розташований в північній провінції Кіркук. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

За словами місцевого поліцейського, пожежа сталася у вівторок, 5 лютого. Батьки загиблих дітей отримали опіки і були доставлені в лікарню для лікування. Причиною пожежі став нагрівач, який вибухнув.

Нагадаємо, раніше Федеральна прокуратура Німеччини затримала трьох іракських біженців за підозрою в підготовці теракту. Їх затримали в ході рейду на території федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн.

У прокуратурі зазначили, що двоє затриманих почали підготовку до скоєння теракту на початку грудня 2018 року. Так, один з чоловіків скачав з інтернету інструкцію по створенню вибухового пристрою і замовив підривник з Великобританії, однак посилка була перехоплена.