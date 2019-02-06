ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під час пожежі в іракському таборі біженців загинули діти

Новини » Надзвичайні події    06.02.2019 - 03:59
Під час пожежі в іракському таборі біженців загинули діти
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Пожежні повідомили про чотирьох загиблих

В Іраку внаслідок пожежі загинули четверо дітей-біженців, коли їх намет загорівся в таборі біженців, що розташований в північній провінції Кіркук. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

За словами місцевого поліцейського, пожежа сталася у вівторок, 5 лютого. Батьки загиблих дітей отримали опіки і були доставлені в лікарню для лікування. Причиною пожежі став нагрівач, який вибухнув.

Нагадаємо, раніше Федеральна прокуратура Німеччини затримала трьох іракських біженців за підозрою в підготовці теракту. Їх затримали в ході рейду на території федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн.

У прокуратурі зазначили, що двоє затриманих почали підготовку до скоєння теракту на початку грудня 2018 року. Так, один з чоловіків скачав з інтернету інструкцію по створенню вибухового пристрою і замовив підривник з Великобританії, однак посилка була перехоплена.

У Парижі горить багатоповерховий будинок, є жертви В Іраку вибухнув автобус з паломниками
Новини України пожежаІракБіженці
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся