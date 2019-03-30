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У Єгипті засудили 30 осіб за планування теракту

Новини » Надзвичайні події    30.03.2019 - 14:31
У Єгипті засудили 30 осіб за планування теракту
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Прихильники ІД планували атаку на церкву в Олександрії

Єгипетський суд оголосив вирок 30 терористам-смертникам, які планували напад на церкву в місті Олександрія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, прихильники терористичного угрупування "Ісламська держава" були засуджені до ув'язнення терміном від 10 років. Деякі підсудні були засуджені до довічного ув'язнення.

За даними єгипетської влади, підсудні були учасниками "Ісламської держави" та проходили навчання за межами Єгипту.

Зазначається, що терористична атака на церкву в Олександрії не відбулася, але християни, які є меншиною в місті, зіткнулися з низкою нападів в Олександрії та в інших частинах Єгипту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у єгипетському Каїрі загинули двоє співробітників сил безпеки, ще двоє отримали поранення після того як підозрюваний в тероризмі підірвав себе біля мечеті.

Як повідомляло РБК-Україна, в Олександрії 24 березня вибухнула бомба, закладена під автомобіль. В результаті події загинули щонайменше дві людини, з них один поліцейський. Крім цього, поранення отримали четверо поліцейських. Вибух був спрямований проти керівника служби безпеки міста.

Крім того, в районі пірамід Гізи в Каїрі невідомі підірвали туристичний автобус.

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