У Єгипті смертник підірвав себе біля мечеті

Фото: поліція Єгипту (aawsat.com)

Двоє людей отримали поранення внаслідок вибуху

У Каїрі (Єгипет) загинули двоє співробітників сил безпеки, ще двоє отримали поранення після того як підозрюваний в тероризмі підірвав себе біля мечеті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аnews.

Міністерство внутрішніх справ Єгипту повідомило, що в понеділок у Каїрі в результаті вибуху загинули двоє поліцейських, які переслідували людину, яка імовірно заклала вибуховий пристрій минулого тижня біля мечеті.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, сили безпеки проводять пошук інших вибухових пристроїв.

#Egitto:almeno 2 poliziotti sono morti al Cairo a causa di un'esplosione provocata da un terrorista suicida vicino alla moschea di al-Azhar pic.twitter.com/ELL6iup3Td — Atlantide (@Atlantide4world) February 18, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі пірамід Гізи в Каїрі невідомі підірвали туристичний автобус.

Як повідомляло РБК-Україна, в Олександрії 24 березня вибухнула бомба, закладена під автомобіль. В результаті події загинули щонайменше дві людини, з них один поліцейський. Крім цього, поранення отримали четверо поліцейських. Вибух був спрямований проти керівника служби безпеки міста.