ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Єгипті смертник підірвав себе біля мечеті

Новини » Надзвичайні події    19.02.2019 - 00:03
У Єгипті смертник підірвав себе біля мечеті
Фото: поліція Єгипту (aawsat.com)

Двоє людей отримали поранення внаслідок вибуху

У Каїрі (Єгипет) загинули двоє співробітників сил безпеки, ще двоє отримали поранення після того як підозрюваний в тероризмі підірвав себе біля мечеті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аnews.

Міністерство внутрішніх справ Єгипту повідомило, що в понеділок у Каїрі в результаті вибуху загинули двоє поліцейських, які переслідували людину, яка імовірно заклала вибуховий пристрій минулого тижня біля мечеті.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, сили безпеки проводять пошук інших вибухових пристроїв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі пірамід Гізи в Каїрі невідомі підірвали туристичний автобус.

Як повідомляло РБК-Україна, в Олександрії 24 березня вибухнула бомба, закладена під автомобіль. В результаті події загинули щонайменше дві людини, з них один поліцейський. Крім цього, поранення отримали четверо поліцейських. Вибух був спрямований проти керівника служби безпеки міста.

У Слов'янську стався вибух у п'ятиповерхівці, є постраждалий В Індії зросла кількість загиблих в результаті нападу на військових
Новини України ЄгипетКаирТерактВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся