У Каїрі підірвали туристичний автобус

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В результаті події загинули дві людини

У районі пірамід Гізи в Каїрі невідомі підірвали туристичний автобус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Sky news Аrabia.

За інформацією телеканалу, є загиблі і постраждалі. В результаті теракту загинули двоє туристів з В'єтнаму, ще десять людей постраждали.

За даними МВС країни, "невідомі кинули саморобний вибуховий пристрій в автобус на одній з трас недалеко від пірамід Гізи".

Нагадаємо, в результаті вибуху в центрі Єревану (Вірменія) постраждали 8 осіб. Постраждалих доставили в медичний центр, серед них є іноземці. Зокрема, постраждали двоє 15-річних громадян Росії.

Інцидент стався у кафе Burger King. Повідомлення про вибух надійшло рятувальникам о 20:44 за місцевим часом. Більша частина постраждалих - діти і підлітки. За попередніми даними, стався вибух кисневого балона.

Нагадаємо, вісім людей загинули, ще четверо отримали травми в результаті ДТП в Єгипті. Аварія сталася на півночі країни на автотрасі, що з'єднує Каїр і Олександрію. Із невстановлених причин, на висотній естакаді перед в'їздом в місто Даманхур сталося зіткнення мікроавтобуса з вантажним автомобілем з причепом. У момент аварії причіп впав на мікроавтобус з людьми.

Раніше повідомлялося, що в Єгипті десять людей загинули і 25 постраждали в результаті аварії на трасі Мерса-Матрух - Олександрія.

В Олександрії 24 березня вибухнула бомба, закладена під автомобіль. В результаті події загинули щонайменше дві людини, з них один поліцейський. Крім цього, поранення отримали четверо поліцейських. Вибух був спрямований проти керівника служби безпеки міста.