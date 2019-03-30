В Египте приговорили 30 человек за планирование теракта

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Сторонники ИГ планировали атаку на церковь в Александрии

Египетский суд объявил приговор 30 террористам-смертникам, которые планировали нападение на церковь в городе Александрия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, сторонники террористической группировки "Исламское государство" были приговорены к заключению сроком от 10 лет. Некоторые подсудимые были приговорены к пожизненному заключению.

По данным египетских властей, подсудимые были участниками "Исламского государства" и проходили обучение за пределами Египта.

Отмечается, что террористическая атака на церковь в Александрии не состоялась, но христиане, которые являются меньшинством в городе, столкнулись с рядом нападений в Александрии и в других частях Египта.

Напомним, ранее сообщалось, что в египетском Каире погибли двое сотрудников сил безопасности, еще двое получили ранения после того, как подозреваемый в терроризме подорвал себя возле мечети.

Как сообщало РБК-Украина, в Александрии 24 марта взорвалась бомба, заложенная под автомобиль. В результате происшествия погибли по меньшей мере два человека, из них один полицейский. Кроме этого, ранения получили четверо полицейских. Взрыв был направлен против руководителя службы безопасности города.

Кроме того, в районе пирамид Гизы в Каире неизвестные взорвали туристический автобус.