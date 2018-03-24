В Єгипті вибухнув замінований автомобіль, є загиблі і поранені

В результаті вибуху загинули дві людини

В Олександрії (Єгипет) у суботу, 24 березня, вибухнула бомба, закладена під автомобіль, в результаті події загинули щонайменше дві людини, з них один поліцейський. Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство MENA.

Повідомляється, що в результаті вибуху поранення отримали четверо поліцейських, вибух був спрямований проти керівника служби безпеки міста.

За словами свідків події, поліція і військові створили периметр навколо місця вибуху. Поки жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за вибух.

Нагадаємо, наприкінці липня на Північному Синаї (Єгипет) біля військового контрольно-пропускного пункту вибухнула машина, в результаті чого загинули 7 цивільних осіб, в тому числі - двоє дітей.