Египет и ОАЭ готовы создать силы безопасности в послевоенном Секторе Газа

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Соединенные Штаты пытаются привлечь арабских союзников к этой инициативе, ведь они готовы реализовать свое видение послевоенного управления регионом, несмотря на то, что прекращение огня между Израилем и ХАМАС остается недостижимым.

В ходе визитов в Катар, Египет, Израиль и Иорданию две недели назад, Блинкен заявил собеседникам, что США достигли прогресса в этом вопросе, получив поддержку Каира и Абу-Даби в создании сил, которые будут работать вместе с местными палестинскими офицерами.

Однако, по словам чиновников и источников издания, Египет и Эмираты выдвинули условия своего участия. В частности, они требуют, чтобы эта инициатива была связана с созданием пути к будущему палестинскому государству - результат, который пообещал заблокировать премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Третий источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что Египет также требует полного вывода израильских войск из Сектора Газа - это условие, что, вероятно, противоречит обещанию Нетаньяху сохранить общий контроль над безопасностью в секторе после войны, с возможностью вернуться туда в случае необходимости, чтобы предотвратить возрождение ХАМАСа.

Между тем, ОАЭ требуют участия США в послевоенных силах безопасности полосы, сообщил арабский чиновник.

Блинкен сказал своим коллегам, что США помогут создать и обучить силы безопасности, а также гарантировать, что они будут иметь временный мандат, чтобы впоследствии их можно было заменить полностью палестинским органом, сообщил третий источник. По его словам, цель состоит в том, чтобы Палестинская администрация наконец взяла под свой контроль Сектор Газа. Воссоединение Полосы Газы и Западного берега реки Иордан под единой властью, рассматривается как неотъемлемый шаг на пути к окончательному решению проблемы по принципу двух государств.

Впрочем, по словам источника, госсекретарь уточнил, что США не будут предоставлять собственные войска.

Три концептуальных подхода

Во время пресс-конференции 12 июня в городе Доха (Катар), Блинкен заявил, что США и их партнеры вскоре обнародуют свои планы послевоенного управления Сектором Газа.

"В ближайшие недели мы выдвинем предложения по ключевым элементам планирования на следующий день. Они будут включать конкретные идеи о том, как руководить управлением, безопасностью, реконструкцией", - сказал госсекретарь.

В разговоре с The Times of Israel официальные лица заявили, что США работают над тремя концептуальными записками по каждому из этих вопросов, добавив, что Вашингтон надеется, что Саудовская Аравия возглавит усилия по восстановлению.

Что касается управления, то Блинкен в частной беседе сказал своим коллегам, что целью будет создание переходного правительства в Секторе Газа, которое будет тесно сотрудничать со странами региона, сообщили чиновники.

Позиция Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху несколько месяцев сопротивлялся проведению переговоров на высоком уровне о послевоенном управлении Сектором Газа, не желая идти на конфронтацию со своими ультраправыми партнерами по коалиции, которые хотят, чтобы Израиль оккупировал регион и восстановил там поселения.

Председатель партии "Национальное единство" Бенни Ганц сослался на уклонение Нетаньяху от решения этого вопроса, объясняя свое решение выйти из состава правительства военного времени. Хотя министр обороны Йоав Галлант не последовал за Ганцом, он также раскритиковал поведение премьера в этом вопросе.

Во вторник Галлант сообщил журналистам, что во время встреч с высокопоставленными чиновниками США в Вашингтоне, он обсудил свои планы на "следующий день", заявив, что управление Сектором Газа должно осуществляться с участием "местных палестинцев", региональных партнеров и США, признав при этом, что это будет "длительный и сложный процесс".

В ответ на этот доклад представитель Госдепартамента США в интервью The Times of Israel заявил: "Мы продолжаем обсуждение с Палестинской автономией, ключевыми партнерами и израильтянами на следующий день после разработки плана для Сектора Газа, включающего в себя управление, безопасность и реконструкцию".

"Следующий день после принятия плана для Сектора Газа будет ключевым для достижения прочного завершения конфликта, а также для превращения конца войны в справедливый и прочный мир с использованием этого мира как основы для построения более интегрированного, более стабильного, более процветающего региона", - добавил представитель Госдепартамента.