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Египет выступает посредником в переговорах между Израилем и сектором Газа

Фото: Египет стал посредником в переговорах между Израилем и сектором Газа (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Египет вновь выступает посредником в переговорах между Израилем и сектором Газа с целью прекратить огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что с такой информацией выступил представитель "Исламского джихада" Дауд Шехаб. А министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в интервью местному телеканалу сказал, что их страна "изучает предложения Египта".

В то же время советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отметил необходимость деэскалации во время телефонного разговора с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

Напомним, что 10 мая из сектора Газа по Израилю выпустили ракеты. В разных районах страны раздались сирены и взрывы.

После этого в Израиле заявили об ударах по целям в секторе Газа в ответ на массированную ракетную атаку.

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ИзраильСектор Газа