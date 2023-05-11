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Єгипет виступає посередником у перемовинах між Ізраїлем та сектором Гази

Фото: Єгипет став посередником у перемовинах між Ізраїлем та сектором Гази (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Єгипет знову виступає посередником в перемовинах між Ізраїлем та сектором Гази з ціллю припинити вогонь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що з такою інформацією виступив представник "Ісламського джихаду" Дауд Шехаб. А міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен в інтерв'ю місцевому телеканалу сказав, що їхня країна "вивчає пропозиції Єгипту".

Водночас, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван наголосив на необхідності деескалації під час телефонної розмови з головою Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі.

Нагадаємо, що 10 травня з сектору Газа по Ізраїлю випустили ракети. У різних районах країни пролунали сирени та вибухи.

Після цього в Ізраїлі заявили про удари по цілях у секторі Газа у відповідь на масовану ракетну атаку.

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ІзраїльСектор Газа