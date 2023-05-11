В Израиле заявили об ударах по целям в секторе Газа в ответ на массированную ракетную атаку

Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газы, откуда по территории страны было выпущено 469 ракет в течение суток 10 мая. Системой противовоздушной обороны "Железный купол" 153 из них были сбиты. После этого ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по нескольким целям в ответ.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на The Times of Israel .

Сообщается, что на юге Израиля в результате ракетного обстрела и осколков сбитых системой ПВО пострадали дома, здания и автомобили в Сдероте, Ашкелоне, Нетивоте и других городах. Залпы также были нацелены на район Тель-Авива.

В армии обороны Израиля заявили, что 333 ракеты достигли территории страны, 107 упали на территории Сектора Газы.

Данных о травмированных не поступало, хотя несколько человек обратились за медицинской помощью из-за ран, полученных при попытке добраться до укрытия, или из-за сильного беспокойства из-за ближайших ударов.

Израильские военные в ночь на 11 мая поразили 133 цели в Хан-Юнисе на территории сектора Газы, где были атакованы пост боевиков "Исламского джихада" в районе Хамад.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении заявил, что страна не ослабляет свои наступательные действия против базирующихся в Газе террористов, отвергая заявления о том, что соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Египта, должно вступить в силу.

Он отметил, что Израиль все еще находится "в разгаре битвы", и ЦАХАЛ нанес террористам из "Исламского джихада" "самый сильный удар", который они когда-либо знали.