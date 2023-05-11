Египет выступает посредником в переговорах между Израилем и сектором Газа

Египет вновь выступает посредником в переговорах между Израилем и сектором Газа с целью прекратить огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание отмечает, что с такой информацией выступил представитель "Исламского джихада" Дауд Шехаб. А министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в интервью местному телеканалу сказал, что их страна "изучает предложения Египта".

В то же время советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отметил необходимость деэскалации во время телефонного разговора с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.