Египет отказывается передавать Украине оружие по просьбам США, - WSJ

Египет не планирует предоставлять свое оружие Украине в ответ на многочисленные просьбы Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Согласно информации издания, Каир ранее планировал поставку ракет России. Но из-за обращений Вашингтона власти отказались от подобных поставок.

Журналисты пишут, что после этого американские официальные лица, включая министра обороны США Ллойда Остина, попросили Египет поставить оружие Украине, желая помочь нашей стране преодолеть нехватку боеприпасов.

Как отмечают в WSJ, Остин в марте лично попросил о военной помощи Украине во время встречи с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси в Каире.

Такая просьба ни к чему не привела, и с тех пор официальные представители США неоднократно призывали Египет к передаче оружия нашей стране.

По словам неназванного американского чиновника, речь идет об артиллерийских снарядах, противотанковых ракетах, системах ПВО и стрелковом оружии.

"В беседе с американскими официальными лицами Египет не дал однозначного ответа на этот запрос, но египетский чиновник в частном порядке заявил, что Египет не планирует отправлять оружие", - пишет издание.

При этом официальный представитель Госдепа США подчеркнул, что Египет выступает в качестве партнера, который работает над достижением стабильности и прочного мира в Украине.

Слухи об отправке египетских ракет России

Напомним, еще в апреле издание The Washington Post писало, что Египет готовится передать России до 40 тысяч ракет. Поставки хотели сделать тайными.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США не видят признаков военной помощи Египта для России.