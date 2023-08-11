ua en ru
Пт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Египет отказывается передавать Украине оружие по просьбам США, - WSJ

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Пятница 11 августа 2023 21:18
Египет отказывается передавать Украине оружие по просьбам США, - WSJ Фото: Египет отказывается передавать Украине оружие по просьбам США (flickr by Ron Kline)
Автор: Иван Носальский

Египет не планирует предоставлять свое оружие Украине в ответ на многочисленные просьбы Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Согласно информации издания, Каир ранее планировал поставку ракет России. Но из-за обращений Вашингтона власти отказались от подобных поставок.

Журналисты пишут, что после этого американские официальные лица, включая министра обороны США Ллойда Остина, попросили Египет поставить оружие Украине, желая помочь нашей стране преодолеть нехватку боеприпасов.

Как отмечают в WSJ, Остин в марте лично попросил о военной помощи Украине во время встречи с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси в Каире.

Такая просьба ни к чему не привела, и с тех пор официальные представители США неоднократно призывали Египет к передаче оружия нашей стране.

По словам неназванного американского чиновника, речь идет об артиллерийских снарядах, противотанковых ракетах, системах ПВО и стрелковом оружии.

"В беседе с американскими официальными лицами Египет не дал однозначного ответа на этот запрос, но египетский чиновник в частном порядке заявил, что Египет не планирует отправлять оружие", - пишет издание.

При этом официальный представитель Госдепа США подчеркнул, что Египет выступает в качестве партнера, который работает над достижением стабильности и прочного мира в Украине.

Слухи об отправке египетских ракет России

Напомним, еще в апреле издание The Washington Post писало, что Египет готовится передать России до 40 тысяч ракет. Поставки хотели сделать тайными.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США не видят признаков военной помощи Египта для России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки Египет Помощь Украине Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Под звуки ПВО. Зеленский утром провел "селектор" с военными и силовиками
Под звуки ПВО. Зеленский утром провел "селектор" с военными и силовиками
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины