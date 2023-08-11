Єгипет відмовляється передавати Україні зброю на прохання США, - WSJ

Єгипет не планує надавати свою зброю Україні у відповідь на численні прохання Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Згідно з інформацією видання, Каїр раніше планував постачання ракет Росії. Але через звернення Вашингтона влада відмовилася від подібних поставок.

Журналісти пишуть, що після цього американські офіційні особи, включаючи міністра оборони США Ллойда Остіна, попросили Єгипет поставити зброю Україні, бажаючи допомогти нашій країні подолати нестачу боєприпасів.

Як зазначають у WSJ, Остін у березні особисто попросив про військову допомогу Україні під час зустрічі з президентом Єгипту Абдул-Фаттахом Халілом Ас-Сісі в Каїрі.

Таке прохання ні до чого не призвело, і з того часу офіційні представники США неодноразово закликали Єгипет до передачі зброї нашій країні.

За словами неназваного американського чиновника, йдеться про артилерійські снаряди, протитанкові ракети, системи ППО та стрілецьку зброю.

"У розмові з американськими офіційними особами Єгипет не дав однозначної відповіді на цей запит, але єгипетський чиновник у приватному порядку заявив, що Єгипет не планує відправляти зброю", - пише видання.

При цьому офіційний представник Держдепу США підкреслив, що Єгипет виступає партнером, який працює над досягненням стабільності та міцного миру в Україні.

Чутки про відправлення єгипетських ракет Росії

Нагадаємо, ще у квітні видання The Washington Post писало, що Єгипет готується передати Росії до 40 тисяч ракет. Постачання хотіли зробити таємними.

Пізніше координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що США не бачать ознак військової допомоги Єгипту для Росії.