В Єгипет суд заарештував судно, яке блокувало Суецький канал

Суд єгипетського міста Ісмаїлія з економічних справ виніс рішення, згідно з яким контейнеровоз Ever Given конфіскують. Судно, яке перекрили Суецький канал, повернуть, коли власник виплатить 900 млн доларів.

Компанія-страховик контейнеровоза Ever Given UK P&I Club вважає необґрунтованою вимогу адміністрації Суецького каналу (SCA) про компенсацію.

"Згідно з рішенням суду судно буде конфісковано і буде перебувати під контролем суду, а компанії-оператору заборонено їм розпоряджатися, поки не будуть виплачені компенсації адміністрації Суецького каналу в розмірі 900 млн доларів", - заявили джерела.

У суму компенсації входять витрати адміністрації каналу на зняття Ever Given з мілини, ремонт судна, втрати через блокування. У позові адміністрація Суецького каналу вказала на статтю єгипетського Закону про морську торгівлю. По даній статті допускається вилучення морського судна, поки не буде компенсований збиток.