В Єгипет суд заарештував судно, яке блокувало Суецький канал

Суд єгипетського міста Ісмаїлія з економічних справ виніс рішення, згідно з яким контейнеровоз Ever Given конфіскують. Судно, яке перекрили Суецький канал, повернуть, коли власник виплатить 900 млн доларів.

У суму компенсації входять витрати адміністрації каналу на зняття Ever Given з мілини, ремонт судна, втрати через блокування. У позові адміністрація Суецького каналу вказала на статтю єгипетського Закону про морську торгівлю. По даній статті допускається вилучення морського судна, поки не буде компенсований збиток.

Компанія-страховик контейнеровоза Ever Given UK P&I Club вважає необґрунтованою вимогу адміністрації Суецького каналу (SCA) про компенсацію.

Нагадаємо, 23 березня контейнеровоз Ever Given перегородив південну частину Суецького каналу через сильний вітер та піщану бурю. Судно уперлося носом і кормою в протилежні береги каналу. Через це сотні суден майже тиждень простояли в заторі.

Збитки від блокування Суецького каналу влада Єгипту оцінила в 1 мільярд доларів. Через застряглий контейнеровоз майже тиждень був перекритий один з найбільш завантажених водних шляхів у світі.

Тепер влада Єгипту сподівається отримати компенсацію від власника Ever Given. У разі відмови Єгипет погрожує утримувати судно Ever Given у Великому Гіркому озері.