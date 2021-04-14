В Єгипет суд заарештував судно, яке блокувало Суецький канал

Суд єгипетського міста Ісмаїлія з економічних справ виніс рішення, згідно з яким контейнеровоз Ever Given конфіскують. Судно, яке перекрили Суецький канал, повернуть, коли власник виплатить 900 млн доларів.
Про це повідомляє видання Shorouk.
Компанія-страховик контейнеровоза Ever Given UK P&I Club вважає необґрунтованою вимогу адміністрації Суецького каналу (SCA) про компенсацію.
"Згідно з рішенням суду судно буде конфісковано і буде перебувати під контролем суду, а компанії-оператору заборонено їм розпоряджатися, поки не будуть виплачені компенсації адміністрації Суецького каналу в розмірі 900 млн доларів", - заявили джерела.
У суму компенсації входять витрати адміністрації каналу на зняття Ever Given з мілини, ремонт судна, втрати через блокування. У позові адміністрація Суецького каналу вказала на статтю єгипетського Закону про морську торгівлю. По даній статті допускається вилучення морського судна, поки не буде компенсований збиток.
Нагадаємо, 23 березня контейнеровоз Ever Given перегородив південну частину Суецького каналу через сильний вітер та піщану бурю. Судно уперлося носом і кормою в протилежні береги каналу. Через це сотні суден майже тиждень простояли в заторі.
Збитки від блокування Суецького каналу влада Єгипту оцінила в 1 мільярд доларів. Через застряглий контейнеровоз майже тиждень був перекритий один з найбільш завантажених водних шляхів у світі.
Тепер влада Єгипту сподівається отримати компенсацію від власника Ever Given. У разі відмови Єгипет погрожує утримувати судно Ever Given у Великому Гіркому озері.