В Египет суд арестовал судно, которое блокировало Суэцкий канал

Суд египетского города Исмаилия по экономическим делам вынес решение, согласно которому контейнеровоз Ever Given конфискуют. Судно, перекрывшее Суэцкий канал, вернут, когда владелец выплатит 900 млн долларов.
Об этом сообщает издание Shorouk.
Компания-страховщик контейнеровоза Ever Given UK P&I Club считает необоснованным требование администрации Суэцкого канала (SCA) о компенсации.
"В соответствии с решением суда судно будет конфисковано и будет находиться под контролем суда, а компании-оператору запрещено им распоряжаться, пока не будут выплачены компенсации администрации Суэцкого канала в размере 900 млн долларов", - заявили источники.
В сумму компенсации входят затраты администрации канала на снятие Ever Given с мели, ремонт судна, потери из-за блокировки. В иске администрация Суэцкого канала указала на статью египетского Закона о морской торговле. По данной статье допускается изъятие морского судна, пока не будет компенсирован ущерб.
Напомним, 23 марта контейнеровоз Ever Given преградил южную часть Суэцкого канала через сильный ветер и песчаную бурю. Судно уперлось носом и кормой в противоположные берега канала. Из-за этого сотни судов почти неделю простояли в пробке.
Убытки от блокирования Суэцкого канала власти Египта оценили в 1 миллиард долларов. Из-за застрявшего контейнеровоза почти неделю был перекрыт один из наиболее загруженных водных путей в мире.