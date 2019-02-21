Ефірний час для агітації кандидатам надаватимуть з 1 березня, - ЦВК

Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Результати жеребкування буде оприлюднено у газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр"

Надання ефірного часу кандидатам на пост президента на виборах 2019 для проведення агітації почнеться з 1 березня 2019 року. Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук після проведення жеребкування з визначення черговості надання кандидатам ефірного часу на радіо та ТВ за рахунок державного бюджету, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідну постанову було прийнято одноголосно.

"Звертаємо увагу, що починається трансляція, я так бачу, з 1 березня 2019 року. Таким чином ставимо на голосування проект постанови з першого питання. Постанову прийнято одноголосно", - повідомила Сліпачук.

Також члени ЦВК наголосили, що результати жеребкування буде оприлюднено у газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр".

"Враховуючи пропозиції центральної суспільної телерадіокомпанії України щодо ефірного часу, який надаватиметься зареєстрованим кандидатам на суспільному теле- і -радіо каналах із зазначенням конкретної дати, часу виходу в ефір для проведення передвиборчої агітації за рахунок державних коштів бюджету України, пропонується затвердити результати жеребкувань… Цю постанову надіслати Національній раді України з питань телебачення та радіомовлення та Національній суспільній телерадіокомпанії", - йдеться у рішенні ЦВК.

Нагадаємо, кожному з кандидатів перед виборами 2019 дадуть по 30 хвилин на загальнонаціональному каналі і на радіо. Ефірний час нададуть за рахунок коштів держбюджету, виділених на підготовку і проведення виборів.

Як писало РБК-Україна раніше, з бюджету можуть виділити майже 20 млн на ефірну агітацію кандидатів.