Ефіопія просить Францію розшифрувати чорні ящики Boeing 737 MAX

Чорні ящики вже доставили у Францію

Власти Эфиопии после авикатастрофы Boeing 737 MAX обратилась к Франции с просьбой помочь в расшифровке черных ящиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции в Twitter.

Как отмечается, черные ящики уже отправили в Париж для дальнейшей расшифровки.

"Власти Эфиопии запросили в бюро помощь в расшифровке параметрического и речевого самописцев", - говорится в заявлении.

РБК-Украина писало, что президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп из-за авиакатастрофы в Эфиопии приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.

Ранее полеты для самолетов Boeing 737 MAX запретили Германия, Франция и Нидерланды. Аналогичное решение приняли Великобритания, Австралия, Сингапур, Китай, Индонезия и Малайзия.

Напомним, 10 марта в авиакатастрофе в Эфиопии погибли 157 человек. Среди погибших наибольшее число граждан Кении и Канады. Самолет разбился вскоре после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба. Авиакатастрофа в Эфиопии стала второй для самолетов нового поколения после того, как 29 октября 2018 года разбился самолет в Индонезии.