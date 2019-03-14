Ефіопія просить Францію розшифрувати чорні ящики Boeing 737 MAX

Фото: літак Boeing 737 MAX 8 (flickr.com/liamallport)

Чорні ящики вже доставили у Францію

Влада Ефіопії після авікатастрофи Boeing 737 MAX звернулася до Франції з проханням допомогти в розшифровці чорних ящиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції в Twitter.

Як зазначається, чорні ящики вже відправили до Парижа для подальшої розшифровки.

"Влада Ефіопії запросила у бюро допомогу в розшифровці параметричного і мовного самописців", - йдеться в заяві.

РБК-Україна писало, що президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп через авіакатастрофу в Ефіопії наказав заборонити польоти Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.

Раніше польоти для літаків Boeing 737 MAX заборонили Німеччина, Франція і Нідерланди. Аналогічне рішення прийняли Великобританія, Австралія, Сінгапур, Китай, Індонезія та Малайзія.

Нагадаємо, 10 березня в авіакатастрофі в Ефіопії загинули 157 осіб. Серед загиблих найбільше число громадян Кенії та Канади. Літак розбився незабаром після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба. Авіакатастрофа в Ефіопії стала другою для літаків нового покоління після того, як 29 жовтня 2018 року розбився літак в Індонезії.