ua ru
Вт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Для эффекта от мобилизации в РФ требуется несколько месяцев, - генерал США

Новина українською →
Вторник 20 сентября 2022 17:34
Для эффекта от мобилизации в РФ требуется несколько месяцев, - генерал США Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В случае мобилизации РФ потребуется несколько месяцев, пока новых солдат экипируют, научат и подготовят к отправке в бой.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал США в отставке Бен Ходжес.

"Если предположить, что Кремль действительно объявит общую мобилизацию, я сомневаюсь, что очень много людей удастся привлечь", - заявил Ходжес.

По его словам, на это уйдет несколько недель или даже месяцев, чтобы новых солдат экипировали, научили и подготовили к отправке в бой.

"Обычно их первыми убивают или ранят, если они не быстро учатся, что делать и как выживать", - сказал генерал.

Ходжес считает, что мобилизованные могут быть отправлены на пополнение уже существующих подразделений. Однако если их организуют в совершенно новые подразделения, то этим подразделениям потребуется время, чтобы быть действительно готовыми к бою. Поэтому генерал ожидает, что пройдет несколько месяцев, прежде чем они появятся на полях сражений.

"И я сомневаюсь, что это заметно повлияет на боевые действия в течение многих месяцев", - добавил Ходжес.

Напомним, что РФ может призвать многих неподготовленных людей, но положительного эффекта не будет.

Также, Россия может организовать принудительную "мобилизацию" в Мариуполе из-за успехов ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Донецке предположительно проходит новая волна "мобилизации".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Бен Ходжес Война в Украине
NEWS
Мобилизация и военное положение. Зачем РФ форсирует "референдумы" в ОРДЛО
Мобилизация и военное положение. Зачем РФ форсирует "референдумы" в ОРДЛО
DAILY
Братские могилы, пытки и руины. Что Россия оставила в Изюме за полгода оккупации
Анастасия Рокитна, Виталий Носач Братские могилы, пытки и руины. Что Россия оставила в Изюме за полгода оккупации