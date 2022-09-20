Для ефекту від мобілізації в РФ потрібно кілька місяців, - генерал США
У разі мобілізації РФ потребуватиме кілька місяців, поки нових солдатів екіпірують, навчать та підготують до відправлення у бій.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив колишній командувач військ США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал США у відставці Бен Ходжес.
"Якщо припустити, що Кремль справді оголосить загальну мобілізацію, я маю сумнів, що дуже багато людей вдасться залучити", - заявив Ходжес.
За його словами, на це знадобиться кілька тижнів або навіть місяців, аби нових солдатів екіпірували, навчили та підготували до відправки у бій.
"Зазвичай їх першими вбивають або поранять, якщо вони не швидко вчаться, що робити і як виживати", - сказав генерал.
Ходжес вважає, що мобілізованих можуть надіслати на поповнення вже існуючих підрозділів. Проте якщо їх організують в абсолютно нові підрозділи, то цим підрозділам буде потрібен час, щоб бути справді готовими до бою. Тому генерал очікує, що мине кілька місяців, перш ніж вони з'являться на полях битв.
"І я маю сумнів, що це помітно вплине на бойові дії протягом багатьох місяців", - додав Ходжес.
Нагадаємо, що РФ може призвати багато непідготовлених людей, але позитивного ефекту не буде.
Також, Росія може організувати примусову "мобілізацію" у Маріуполі через успіхи ЗСУ.
Раніше повідомлялось, що у Донецьку, ймовірно, проходить нова хвиля "мобілізації".
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