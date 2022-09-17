У Донецьку, ймовірно, проходить нова хвиля мобілізації: кого виловлюють окупанти

У так званій "ДНР", судячи з усього, почалася нова хвиля мобілізації. Усіх чоловіків, які не мають обласної прописки, розвертають на виїзді з Донецька.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.