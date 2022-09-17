У Донецьку, ймовірно, проходить нова хвиля мобілізації: кого виловлюють окупанти
У так званій "ДНР", судячи з усього, почалася нова хвиля мобілізації. Усіх чоловіків, які не мають обласної прописки, розвертають на виїзді з Донецька.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"Судячи з усього у Донецьку чергова хвиля мобілізації чоловіків. Як повідомляють наші джерела, на виїзді з Донецька на Маріупольському роздоріжжі сьогодні (16 вересня - ред.) окупанти зупиняли всі автобуси у бік Волновахи та Маріуполя. Усіх чоловіків без реєстрації у Маріуполі (Волновасі та районах) - повертали до міста" , - Написав він.
Андрющенко зазначив, що частину чоловіків, яких зупиняли на виїзді з Донецька, одразу вантажили до автобусів із бойовиками.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль удвічі посилив приховану мобілізацію на тлі продовження контрнаступу ЗСУ на сході України.
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