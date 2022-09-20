РФ может призвать много неподготовленных людей, но положительного эффекта не будет, - Ходжес

Военное командование РФ может принять решение о призыве большого количества людей и перебросить их в Украину с минимальной подготовкой, но это не даст положительного эффекта для Кремля.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал США в отставке Бен Ходжес.

По его словам, сейчас у России есть значительные проблемы с кадрами. На это влияет сокращение населения, отсутствие мотивации воевать, недавние успехи ВСУ на фронте и последствия "ужасных условий, жесткой дедовщины и убогого руководства в армии".

При этом Ходжес отметил, что Россия может расширить "скрытую мобилизацию" и вербовку, поскольку ей не важно, сколько солдат убито или ранено.

"Они могут решить призвать много людей и отправить их в бой с минимальной подготовкой и плохой экипировкой. Но это не будет иметь положительного эффекта для Кремля в следующем году или около того", - подчеркнул генерал в отставке.