Эффективное средство против КАБов. Украина готовит запросы на ПВО THAAD, - Зеленский

"Украина должна иметь понимание гарантий безопасности. Все должно быть выписано так, чтобы украинцы их понимали. Договоренность такова: в ближайшие дни Украина впишет в разработанный документ ответы на те вопросы, которые мы имеем относительно этих гарантий безопасности", - заявил Зеленский.

По его словам, должен быть четкий ответ на то, какой будет реакция США в случае новой агрессии РФ. Также Украина сохраняет 800-тысячную армию, но за счет кого и чего будет финансироваться армия, кроме украинского бюджета, это также вопрос.

Запрос на новые системы ПВО

"Сегодня Украина уже имеет опыт работы с представителями Ближнего Востока и Залива в консультациях, экспертизах. При этом мы хотим рассчитывать на те антибаллистические системы, которые есть у этих стран, но которых нет у нас", - добавил глава государства.

Речь в частности о системах THAAD. Таких систем нет и в Европе. Очень нужно, чтобы они были в Украине. Тогда, например, угрозы российских авиационных бомб просто не было бы в Украине.

"По меньшей мере на 200 километров мы бы точно сняли эту угрозу. Российские самолеты просто не подлетели бы - и все. Мы хотели бы иметь ответы на эти вопросы. Причем мы сами предложим, как мы это видим. Затем американская сторона проанализирует все это, и ответит нам", - подытожил Зеленский.

Что известно о THAAD

THAAD - это противоракетный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет.

Основой комплекса является РЛС AN/TPY-2 с цифровой антенной решеткой площадью 9,2 квадратных метра, работающей в X-диапазоне. Дальность работы этой РЛС по разным источникам охватывает от 1000 до 2000 км.

РЛС работает в секторе около 120 градусов, поэтому для всестороннего обзора необходимо несколько таких РЛС. В то же время информация о целях может поступать в THAAD через общую систему обмена информацией, например от спутников.