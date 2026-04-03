Эффективное средство против КАБов. Украина готовит запросы на ПВО THAAD, - Зеленский

Украина готовит запросы для США и стран Ближнего Востока на передачу систем ПВО THAAD, которые могут стать эффективным методом борьбы с КАБами.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
"Украина должна иметь понимание гарантий безопасности. Все должно быть выписано так, чтобы украинцы их понимали. Договоренность такова: в ближайшие дни Украина впишет в разработанный документ ответы на те вопросы, которые мы имеем относительно этих гарантий безопасности", - заявил Зеленский.
По его словам, должен быть четкий ответ на то, какой будет реакция США в случае новой агрессии РФ. Также Украина сохраняет 800-тысячную армию, но за счет кого и чего будет финансироваться армия, кроме украинского бюджета, это также вопрос.
"Сегодня Украина уже имеет опыт работы с представителями Ближнего Востока и Залива в консультациях, экспертизах. При этом мы хотим рассчитывать на те антибаллистические системы, которые есть у этих стран, но которых нет у нас", - добавил глава государства.
Речь в частности о системах THAAD. Таких систем нет и в Европе. Очень нужно, чтобы они были в Украине. Тогда, например, угрозы российских авиационных бомб просто не было бы в Украине.
"По меньшей мере на 200 километров мы бы точно сняли эту угрозу. Российские самолеты просто не подлетели бы - и все. Мы хотели бы иметь ответы на эти вопросы. Причем мы сами предложим, как мы это видим. Затем американская сторона проанализирует все это, и ответит нам", - подытожил Зеленский.
THAAD - это противоракетный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет.
Основой комплекса является РЛС AN/TPY-2 с цифровой антенной решеткой площадью 9,2 квадратных метра, работающей в X-диапазоне. Дальность работы этой РЛС по разным источникам охватывает от 1000 до 2000 км.
РЛС работает в секторе около 120 градусов, поэтому для всестороннего обзора необходимо несколько таких РЛС. В то же время информация о целях может поступать в THAAD через общую систему обмена информацией, например от спутников.
Ранее стало известно, что США готовы предоставить Украине реальные гарантии безопасности только после завершения боевых действий. Сейчас этот вопрос американская сторона связывает с выполнением условия по выходу ВСУ с территорий Донецкой и Луганской областей.
Также сообщалось, что Украина готовит обновленный документ о гарантиях безопасности, который должен обеспечить надежную защиту от повторной российской агрессии и реальную перспективу послевоенного восстановления.