Ефективний засіб проти КАБів. Україна готує запити на ППО THAAD, - Зеленський

Україна готує запити для США та країн Близького Сходу на передачу систем ППО THAAD, які можуть стати ефективним методом боротьби з КАБами.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
"Україна повинна мати розуміння гарантій безпеки. Все має бути виписано так, щоб українці їх розуміли. Домовленість така: у найближчі дні Україна впише в розроблений документ відповіді на ті питання, які ми маємо щодо цих гарантій безпеки", - заявив Зеленський.
За його словами, має бути чітка відповідь на те, якою буде реакція США в разі нової агресії РФ. Також Україна зберігає 800-тисячну армію, але за рахунок кого та чого буде фінансуватися армія, крім українського бюджету, це також питання.
"Сьогодні Україна вже має досвід роботи з представниками Близького Сходу та Затоки в консультаціях, експертизах. При цьому ми хочемо розраховувати на ті антибалістичні системи, які є у цих країн, але яких немає в нас", - додав глава держави.
Мова зокрема про системи THAAD. Таких систем немає і в Європі. Дуже потрібно, щоб вони були в Україні. Тоді, наприклад, загрози російських авіаційних бомб просто не було б в Україні.
"Щонайменше на 200 кілометрів ми би точно зняли цю загрозу. Російські літаки просто не підлетіли б – і все. Ми хотіли б мати відповіді на ці питання. Причому ми самі запропонуємо, як ми це бачимо. Потім американська сторона проаналізує все це, і відповість нам", - підсумував Зеленський.
THAAD – це протиракетний комплекс наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення балістичних ракет.
Основою комплексу є РЛС AN/TPY-2 з цифровою антенною решіткою площею 9,2 квадратних метра, що працює у X-діапазоні. Дальність роботи цієї РЛС за різними джерелами охоплює від 1000 до 2000 км.
РЛС працює у секторі близько 120 градусів, тому для всебічного огляду необхідно декілька таких РЛС. Водночас інформація щодо цілей може надходити до THAAD через загальну систему обміну інформацією, наприклад від супутників.
Раніше стало відомо, що США готові надати Україні реальні гарантії безпеки лише після завершення бойових дій. Наразі це питання американська сторона пов’язує з виконанням умови щодо виходу ЗСУ з територій Донецької та Луганської областей.
Також повідомлялось, що Україна готує оновлений документ щодо гарантій безпеки, який має забезпечити надійний захист від повторної російської агресії та реальну перспективу післявоєнної відбудови.