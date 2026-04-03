Ефективний засіб проти КАБів. Україна готує запити на ППО THAAD, - Зеленський

"Україна повинна мати розуміння гарантій безпеки. Все має бути виписано так, щоб українці їх розуміли. Домовленість така: у найближчі дні Україна впише в розроблений документ відповіді на ті питання, які ми маємо щодо цих гарантій безпеки", - заявив Зеленський.

За його словами, має бути чітка відповідь на те, якою буде реакція США в разі нової агресії РФ. Також Україна зберігає 800-тисячну армію, але за рахунок кого та чого буде фінансуватися армія, крім українського бюджету, це також питання.

Запит на нові системи ППО

"Сьогодні Україна вже має досвід роботи з представниками Близького Сходу та Затоки в консультаціях, експертизах. При цьому ми хочемо розраховувати на ті антибалістичні системи, які є у цих країн, але яких немає в нас", - додав глава держави.

Мова зокрема про системи THAAD. Таких систем немає і в Європі. Дуже потрібно, щоб вони були в Україні. Тоді, наприклад, загрози російських авіаційних бомб просто не було б в Україні.

"Щонайменше на 200 кілометрів ми би точно зняли цю загрозу. Російські літаки просто не підлетіли б – і все. Ми хотіли б мати відповіді на ці питання. Причому ми самі запропонуємо, як ми це бачимо. Потім американська сторона проаналізує все це, і відповість нам", - підсумував Зеленський.

Що відомо про THAAD

THAAD – це протиракетний комплекс наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення балістичних ракет.

Основою комплексу є РЛС AN/TPY-2 з цифровою антенною решіткою площею 9,2 квадратних метра, що працює у X-діапазоні. Дальність роботи цієї РЛС за різними джерелами охоплює від 1000 до 2000 км.

РЛС працює у секторі близько 120 градусів, тому для всебічного огляду необхідно декілька таких РЛС. Водночас інформація щодо цілей може надходити до THAAD через загальну систему обміну інформацією, наприклад від супутників.