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"Эффективный самолет". В Воздушных силах высказались о передаче Украине Mirage 2000

Фото: Илья Евлаш, спикер Воздушных сил ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Французские многоцелевые самолеты Mirage 2000, которые получит Украина, являются эффективными, но сейчас в приоритете поставки американских F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша в эфире телемарафона.

Он отметил, что Воздушные силы пока не могут комментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о передаче украинским защитникам Mirage 2000.

"Мы используем силы и средства, которые у нас есть. Однако сейчас мы рассчитываем, конечно, на F-16, это наш основной самолет, который в скором времени прибудет в Украину и сможет эффективно выполнять боевые задания", - подчеркнул спикер Воздушных сил. 

Евлаш добавил, что в Украине не исключают поставки и других истребителей в будущем. 

"Как и все современные самолеты, Mirage 2000 может выполнять эффективно поставленные боевые задания. Это могут быть и воздушные и наземные удары. Самолет достаточно современный, однако F-16 остается приоритетом", - уточнил он. 

Mirage 2000 для Украины

Напомним, вчера, 6 июня, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине самолетов Mirage 2000. Точное число, которое планируют передать украинским защитникам, глава французского государства не раскрыл.

Более детально о французском истребителе можете узнать в материале РБК-Украина.

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