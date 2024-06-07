UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ефективний літак". У Повітряних силах висловилися про передачу Україні Mirage 2000

Фото: Ілля Євлаш, спікер Повітряних сил ЗСУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Французькі багатоцільові літаки Mirage 2000, які отримає Україна, є ефективними, але зараз у пріоритеті постачання американських F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Повітряні сили поки не можуть коментувати заяву президента Франції Еммануеля Макрона про передачу українським захисникам Mirage 2000.

"Ми використовуємо сили та засоби, які у нас є. Однак зараз ми розраховуємо, звичайно, на F-16, це наш основний літак, який незабаром прибуде до України та зможе ефективно виконувати бойові завдання", - наголосив спікер Повітряних сил.

Євлаш додав, що в Україні не виключають постачання і інших винищувачів у майбутньому.

"Як і всі сучасні літаки, Mirage 2000 може виконувати ефективно поставлені бойові завдання. Це можуть бути повітряні і наземні удари. Літак досить сучасний, проте F-16 залишається пріоритетом", - уточнив він.

Mirage 2000 для України

Нагадаємо, вчора, 6 червня, президент Франції Еммануель Макрон анонсував передачу Україні літаків Mirage 2000. Точну кількість, яку планують передати українським захисникам, глава французької держави не розкрив.

Більш детально про французький винищувач можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяЕммануель МакронДопомога УкраїніВійськова технікаВійськова допомога