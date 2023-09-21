История не про авиацию. На что способны самолеты Mirage 2000 и почему они не подойдут ВСУ

Западные СМИ снова заговорили о передаче французских истребителей Mirage 2000 для Украины. Притом, что ранее украинская сторона неоднократно отрицала интерес к устаревшим самолетам.

При подготовке материала использовались: публикации изданий Intelligence Online, BFM TV, Le Figaro, французского профильного портала Opex360, данные с сайта минобороны Франции, заявления официальных спикеров и комментарии авиаэксперта Константина Криволапа для РБК-Украина.

Подробнее о Mirage 2000 и о том, почему они не поступят на вооружение нашей страны, - в материале РБК-Украина.

Украина стала на шаг ближе к французским истребителям Mirage. С таким заголовком вышла новость на портале Intelligence Online, который позиционирует себя как источник "эксклюзивной информации для понимания мира разведки".

По его данным, делегация Воздушных сил Украины якобы прибыла во Францию договариваться о поставках неопределенного количества самолетов. Подготовка летчиков могла начаться ранее согласно договоренностям президентов Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. И продлится она несколько месяцев на базах Нанси-Ош, Мон-де-Морсан, Велис и Роморантен-Лантени, пишет Intelligence Online.

Фото: во Франции снова заговорили о Mirage 2000 для Украины (defense.gouv.fr)

Информация не подтверждена официальными спикерами. Более того, украинская сторона опровергает интерес к "Миражам", причем не впервые.

Mirage 2000 еще весной пытались "продать" Украине

Авиационная коалиция окончательно оформилась летом. До этого обсуждалось, какой боевой самолет станет основным в обновленных украинских Воздушных силах.

"История с Mirage 2000 появилась в начале 2023 года, когда начали говорить об F-16. Тогда же рассматривались и другие - от Gripen и Tornado до Mirage и Rafale. Когда Зеленский ездил в Париж, Макрон ему предлагал начать обучение на Mirage 2000", - рассказал РБК-Украина авиаэксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

В марте 2023-го министра обороны Себастьяна Лекорню спрашивали, готова ли Франция поделиться 12-ю самолетами, которые годом ранее списали и поставили на хранение. Тот воздержался от прямого ответа, но подчеркнул, что никаких табу насчет помощи Украине нет.

Спустя пару недель Le Figaro сообщило о тренировках на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси. На тот момент, по данным издания, около 30 украинских пилотов якобы проходили ускоренную подготовку на "Миражах".

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что это не соответствует действительности. По его словам, пилоты проходили курсы, не связанные с обучением летного состава.

"Мы обучаем украинские экипажи во Франции в плане обращения с ПВО и выживания в случае, если их летательный аппарат будет сбит", - подтвердил представитель французского оборонного ведомства Ян Гравет.

Тогда же министр обороны Украины Алексей Резников объяснял: Mirage 2000 не соответствуют приоритетным характеристикам. В частности, они не подойдут для завоевания превосходства в небе над российскими Су-35.

Свежие данные Intelligence Online Юрий Игнат тоже опроверг.

"Любая помощь для нас важна, но не в варианте Mirage 2000. Мы уже об этом говорили кучу раз… Нам нужен многоцелевой самолет, современный, способный обеспечить нам все эти задачи, о которых я говорил. Что нужно? Обеспечить преимущество в воздухе, отогнать российскую авиацию от наших границ и с оккупированной территории, наносить удары по наземным и надводным целям, обеспечить охрану воздушного пространства и уничтожение крылатых ракет и дронов", - перечислил он приоритеты.

Таким образом, Украина не может хватать все подряд из авиационного парка союзников и должна сосредоточиться на одном, максимум двух типах многоцелевых истребителей.

"Mirage 2000 - это устаревшая модель. И во Франции есть значительно лучше самолеты, и в Европе", - резюмировал Игнат.

Что известно о Mirage 2000

Это многоцелевой истребитель 4-го поколения, разработанный в 1970-х годах французской компанией Dassault Aviation. Стоит на вооружении ВВС Франции и нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Производство завершилось в 2007 году, с тех пор французская армия переходит на более современные Dassault Rafale. Всего было выпущено порядка 600 Mirage 2000. На вооружении Франции остаются 99 единиц в модификациях 5F, B и D.

Фото: самолеты Mirage 2000 относятся к четвертому поколению (defense.gouv.fr)

Основные характеристики:

длина - 14,36 м

размах крыла - 9,13 м

высота - 5,14 м

масса - 7500 кг

максимальная взлетная масса - 17000 кг

максимальная скорость - 2340 км/ч

радиус действия - 1852 км

практический потолок - 16460 м

Вооружение

Самолет Mirage 2000 оснащен двумя 30-мм авиационными пушками DEFA 554 и имеет 9 точек подвески. Максимальная боевая нагрузка - 6200 кг. Способен нести управляемые ракеты "воздух-земля" ASMP, AS.30L, АМ.39 или Armat, APACHE или SCALP (для Mirage 2000D). Ракеты "воздух-воздух" Super 530 и/или R550 Magic, неуправляемые ракеты MBDA, а также различные корректируемые или свободнопадающие авиабомбы.

Как пишет Intelligence Online, на сегодня у Франции есть 50 единиц Mirage 2000D, от которых она, возможно, готова отказаться.

Mirage 2000D для Украины. Аргументы за и против

Западные медиа обращают внимание на то, что Mirage 2000D оптимизированы для полетов на малых высотах, наземных атак и поддержки сухопутных сил. Они могут нести блоки электронной разведки ASTAC, блоки лазерного наведения, оснащены системой передачей данных Link 16, благодаря которой боевой самолет получает информацию в режиме реального времени от различных разведывательных ресурсов НАТО.

В теории это может пригодиться Украине, но эксперт Константин Криволап сомневается, так как не все из перечисленного следует рассматривать как преимущества и тем более как решающий фактор.

"Пишут, что у "Миража" хорошая система сканирования рельефа, он приспособлен для низких полетов. Ну, так все уже так летают, даже наши пилоты. Когда россияне заходили с севера, наши Су-24 бомбили колонны настолько низко, разве что за деревья не цеплялись", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Фото: у Mirage 2000D нет шансов стать "геймчейнджером" в российско-украинской войне (wikipedia.org)

Конечно, Mirage 2000D может работать с Link 16 или украинской системой ситуационной осведомленности Delta, но его радары оставляют желать лучшего.

"У нас скорость обнаружения, например, российских Су-35 выше, чем у французского истребителя. Когда радар бьет всего на 100 км, ты не видишь самолет противника. Су-35 видит на 200-250 км и, пока ты фактически слеп, успеет пустить ракету. Даже у наших МиГ-29 ситуация с радарами лучше, чем у "Миражей", - добавил эксперт.

Intelligence Online называет еще одну особенность, которая должна заинтересовать Воздушные силы Украины. Mirage 2000D адаптированы к применению Storm Shadow (SCALP), поэтому они могут увеличить количество платформ для их запуска.

Ранее Украина адаптировала под Storm Shadow свои Су-24 или Су-27. И судя по отдельным эпизодам, довольно успешно. Не так давно этими ракеты поразили корабли Черноморского флота РФ: большой десантный корабль "Минск" и подводную лодку "Ростов-на-Дону" в Севастополе. До этого несколькими Storm Shadow били по мостам, соединяющим материковую Украину с оккупированным Крымом.

По мнению Криволапа, способность запускать Storm Shadow (SCALP) - единственная сильная сторона Mirage 2000D. Но ее недостаточно, чтобы всерьез рассматривать получение таких самолетов.

"Только если нам не хватает "сушек". Я не знаю, сколько их сейчас в строю, но, по разным данным, достаточно для запуска британских и французских ракет. В любом случае, нам не нужны 25 самолетов, чтобы запускать Storm Shadow. Этих ракет вообще не много было произведено, и, соответственно, передали нам тоже не много", - объяснил он РБК-Украина.

Фото: под ракеты Storm Shadow оборудованы и украинские самолеты (Getty Images)

Если же Украине не хватает своих самолетов, то целесообразнее докупить еще 5-10 "сушек". С тем, что Mirage сняли с производства 16 лет назад, связан целый ряд проблем. Во-первых, запчасти для них массово не выпускались. Во-вторых, для обслуживания одной эскадрильи потребуется чуть ли не специальный полк.

"То есть все выглядит слишком уж несуразно. Все это - вне системы авиации Воздушных сил Украины. С одной стороны, это боевой самолет, но ведь и "Жигули" тоже автомобиль. Еще весной стало ясно, что на первом месте для Украины должны быть F-16, на втором, возможно, Gripen. Все остальное либо очень дорогое, либо настолько старое, что нам попросту не нужно", - добавил эксперт.

Тот факт, что с закрытием производственной линии французы стали переходить на Rafale, доказывает, что модернизацией "Миражей" никто не занимался. В отличие от американских F-16, которые в версиях от Block 50/52 до Block 70/72 считаются современными боевыми самолетами.

История с Mirage 2000 больше про политику, чем про авиацию

Ситуация вокруг Mirage 2000 действительно странная. Например, летом профильный портал Opex360 писал, что во Франции давно говорят о передаче самолетов как об уже свершившемся факте.

В частности, редактор Air and Cosmos Ксавье Титтельман, который отслеживает французскую военную помощь, заявил, что до него доходили слухи о том, что Украина якобы в июле получила Mirage 2000.

Фото: изображение переданной ракеты SCALP породили конспирологические теории насчет Mirage 2000 (t.me Zelenskiy_official)

Аналитики подчеркивали, что слухи небезосновательны. В том числе потому, что о тренировках украинцев сообщали еще в марте. А, как известно, в свое время немецких пилотов МиГ-29 пересадили на "Миражи" всего за три месяца.

Второй аргумент вовсе из разряда конспирологии. Авторы Opex360 обратили внимание на видео, где президент Владимир Зеленский подписывает закрепленную на самолете ракету SCALP. И если присмотреться, то помимо Эйфелевой башни с трезубцем, на ней изображен самолет, одна половина которого Су-24, а вторая Mirage - 2000.

Константин Криволап полагает, что история с "Миражами" про политику, а не про авиацию. Которую могут разыгрывать для украинского потребителя.

"Возможно, хотят показать, что французы готовы, датчане и голландцы готовы давать F-16, шведы готовы давать Grippen, а господин Байден (президент США, - ред.) все тянет. На днях было сообщение, что тренировочный центр в Румынии ждет то ли сертификатов, то ли разрешения обучать украинских пилотов. Это единственная причина, по которой я вижу игры с "Миражом". Потому что с технической и авиационной точки зрения "Миражи" в Украине - это бессмыслица", - добавил эксперт.

