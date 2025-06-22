Эффективность впечатляющая. Сырский рассказал, как украинский DeepStrike меняет войну

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского на встрече с журналистами.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эффективность этих действий превышает затраты поражения в 15 раз.

Он также напомнил, что во время переговоров враг просил не наносить удары по их нефтеперерабатывающей промышленности, что свидетельствует о действенности украинских ударов.

"Конечно, мы будем продолжать (поражения по территории России по направлению DeepStrike). Будем наращивать масштабы, глубину. С учетом того, что мы не воюем против населения - мы воюем и уничтожаем сугубо военные объекты", - сказал он.

Масштабы DeepStrike

В январе-мае 2025 года Силы обороны реализовали ряд операций, которые направлены на подрыв ключевых секторов экономики РФ. Общие убытки от ударов, нанесенных промышленному комплексу врага, оцениваются в более 10 миллиардов долларов США.

Из них прямые убытки составляют более 1,3 миллиарда долларов и охватывают:

Нефтеперерабатывающую промышленность;

Топливно-смазочный комплекс;

Энергетическое обеспечение;

Стратегические коммуникации;

Транспортные цепи.

Косвенные убытки, превышающие 9,5 миллиарда долларов, вызванные дестабилизацией работы нефтеперерабатывающих предприятий, блокированием логистики, остановкой производства и нарушением транспортировки продукции.

Поэтому коэффициент затраты к результату операций "DeepStrike" оценивается примерно как 1:15, что является доказательством эффективности такого инструмента сдерживания как экономических, так и военных возможностей РФ