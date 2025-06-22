Ефективність вражаюча. Сирський розповів, як український DeepStrike змінює війну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на зустрічі з журналістами.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ефективність цих дій перевищує затрати ураження в 15 разів.

Він також нагадав, що під час переговорів ворог просив не завдавати ударів по їхній нафтопереробній промисловості, що свідчить про дієвість українських ударів.

"Звичайно, ми будемо продовжувати (ураження по території Росії за напрямком DeepStrike). Будемо нарощувати масштаби, глибину. З урахуванням того, що ми не воюємо проти населення – ми воюємо і знищуємо суто військові об'єкти", - сказав він.

Масштаби DeepStrike

У січні-травні 2025 року Сили оборони реалізували ряд операцій, які спрямовані на підрив ключових секторів економіки РФ. Загальні збитки від ударів, завданих промисловому комплексу ворога, оцінюються у понад 10 мільярдів доларів США.

З них прямі збитки становлять понад 1,3 мільярда доларів і охоплюють:

Нафтопереробну промисловість;

Паливно-мастильний комплекс;

Енергетичне забезпечення;

Стратегічні комунікації;

Транспортні ланцюги.

Непрямі збитки, що перевищують 9,5 мільярда доларів, викликані дестабілізацією роботи нафтопереробних підприємств, блокуванням логістики, зупинкою виробництва та порушенням транспортування продукції.

Відтак коефіцієнт витрати до результату операцій “DeepStrike” оцінюється приблизно як 1:15, що є доказом ефективності такого інструменту стримування як економічних, так і військових спроможностей РФ