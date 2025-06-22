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Ефективність вражаюча. Сирський розповів, як український DeepStrike змінює війну

Неділя 22 червня 2025 10:11
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Ефективність вражаюча. Сирський розповів, як український DeepStrike змінює війну Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (GeneralStaff.ua)
Автор: Владислава Ткаченко, Юлія Акимова

Збройні Сили України успішно реалізують операції глибинного ураження під кодовою назвою DeepStrike, які суттєво послаблюють військово-економічний потенціал Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на зустрічі з журналістами.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ефективність цих дій перевищує затрати ураження в 15 разів.

Він також нагадав, що під час переговорів ворог просив не завдавати ударів по їхній нафтопереробній промисловості, що свідчить про дієвість українських ударів.

"Звичайно, ми будемо продовжувати (ураження по території Росії за напрямком DeepStrike). Будемо нарощувати масштаби, глибину. З урахуванням того, що ми не воюємо проти населення – ми воюємо і знищуємо суто військові об'єкти", - сказав він.

Масштаби DeepStrike

У січні-травні 2025 року Сили оборони реалізували ряд операцій, які спрямовані на підрив ключових секторів економіки РФ. Загальні збитки від ударів, завданих промисловому комплексу ворога, оцінюються у понад 10 мільярдів доларів США.

З них прямі збитки становлять понад 1,3 мільярда доларів і охоплюють:

  • Нафтопереробну промисловість;
  • Паливно-мастильний комплекс;
  • Енергетичне забезпечення;
  • Стратегічні комунікації;
  • Транспортні ланцюги.

Непрямі збитки, що перевищують 9,5 мільярда доларів, викликані дестабілізацією роботи нафтопереробних підприємств, блокуванням логістики, зупинкою виробництва та порушенням транспортування продукції.

Відтак коефіцієнт витрати до результату операцій “DeepStrike” оцінюється приблизно як 1:15, що є доказом ефективності такого інструменту стримування як економічних, так і військових спроможностей РФ

Нагадаємо, у минулому році голова Міноборони Рустем Умєров заявляв, що на виконання Плану стійкості українського президента Володимира Зеленського у 2025 році для українських захисників буде поставлено понад 30 тисяч ударних безпілотників DeepStrike.

РБК-Україна також писало, що Україна збільшила серійне виробництво ракет для комплексу "Нептун", а ракета-дрон "Паляниця" вийшла в серійне виробництво.

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