ua en ru
Пн, 01 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Эффективнее "Шахедов": источники раскрыли процент попаданий дальнобойных дронов Украины

08:35 01.06.2026 Пн
2 мин
Сколько украинских дронов реально долетает до цели?
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич aimg Ульяна Безпалько
Эффективнее "Шахедов": источники раскрыли процент попаданий дальнобойных дронов Украины Фото: Каждый десятый долетает до цели - чем украинские дроны лучше "Шахедов" (росСМИ)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинские дальнобойные дроны бьют по нефтяным объектам и оружейным заводам России, и делают это значительно точнее, чем вражеские "Шахеды".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны"

Читайте также: Путин нафантазировал "успехи" РФ и заговорил о конце войны

Более 10-12% украинских дальнобойных беспилотников стабильно поражают определенные цели - против 3-5% у несбитых российских "Шахедов", информируют источники издания.

Куда бьет Украина

Приоритеты атак - объекты, связанные с переработкой, хранением, транспортировкой и экспортом российской нефти, а также предприятия, производящие высокоточное оружие и взрывчатые вещества.

Таким образом Силы обороны одновременно давят на два ключевых для Кремля направления - нефтяные доходы и способность российского ВПК производить оружие.

Что изменилось за год

За последний год Украина изменила не только количество и "линейку" средств, но и эффективность ударов.

"Сейчас мы уже близки к установлению паритета по количеству запущенных дальних БПЛА. Есть шаги вперед - увеличивается количество реактивных дронов в залпах, увеличилась и боевая часть", - уточнил один из собеседников РБК-Украина.

Дроны-приманки и прорыв ПВО

Как и Россия, Украина начала применять в залпах определенную долю дронов-имитаторов и приманок с малым боевым зарядом. Их цель - прорывать и истощать систему противовоздушной обороны противника.

Из российских пабликов можно отследить, что чуть ли не каждую ночь на территорию страны-агрессора залетают сотни беспилотников.

Цифры говорят сами за себя

  • Украинские дальнобойные БПЛА поражают цели в более чем 10-12% случаев.
  • Несбитые российские "шахеды" достигают цели лишь в 3-5% случаев.

Разница в эффективности - более чем в два раза.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по нефтебазе в Армавире Краснодарского края - в 500 километрах от границы. По его словам, операцию провела Служба безопасности Украины.

Тем временем на оккупированном Крыму уже ввели талонную систему на бензин - продажу 92-го ограничили 20 литрами на одно авто, что стало следствием усиленных ударов по логистическим и нефтяным объектам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина НПЗ Война в Украине
Новости
Враг утром ударил по Запорожью: ранена женщина, поврежден дом
Враг утром ударил по Запорожью: ранена женщина, поврежден дом
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны