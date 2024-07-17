Эффективные удары ВСУ истощают врага по всей линии фронта, - Генштаб

В отчете представлены оперативные данные по обстановке на фронте по состоянию на 22:00 16 июля.

Вражеские обстрелы

Российские оккупанты в течение суток нанесли по территории Украины 3 ракетных удара, а также 46 авиаударов, сбросив 82 УАБ (КАБ).

Кроме этого, захватчики задействовали для ударов 417 дронов-камикадзе и совершили более 3000 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

В военном командовании отметили, что украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину территории страны.

На Харьковском направлении враг 5 раз атаковал оборонные рубежи подразделений ВСУ недалеко от Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении противник 10 раз проводил наступательные штурмы в районах Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Берестового и Андреевки. Украинские защитники отбили 6 атак, еще 3 - продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 6 раз безрезультатно атаковали позиции ВСУ недалеко от Невского и Макеевки.

На Северском направлении враг наступал в районах Верхнекаменского, Северного и Переездного. Украинские защитники остановили 8 атак россиян, еще 1 боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении продолжается 2 боестолкновения вблизи Клещиевки.

На Торецком направлении оккупанты 7 раз атаковали подразделения ВСУ возле Северного, Торецка и Нью-Йорка. Украинские воины остановили 6 вражеских атак, 1 атака - продолжается.

В Генштабе отметили, что наибольшую активность российские захватчики проявили на Покровском направлении. Здесь враг 19 раз пытался прорвать оборону ВСУ неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Прогресс и Новоселовка Первая. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

"Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 192 оккупанта, 74 из них - безвозвратно. Также уничтожены танк, две бронемашины "Тигр", два БПЛА "Ланцет" и один "Supercam". Кроме этого, повреждены БТР, танк, два МТ-ЛБ и автомобиль", - рассказали в Генштабе.

На Кураховском направлении враг также активен - 17 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки. По уточненной информации, 2 боя - продолжаются.

На Времивском направлении захватчики совершили наступательные действия возле Водяного и Константиновки. Во время двух боестолкновений враг потерпел неудачу.

На Приднепровском и Ореховском направлениях все усилия оккупантов потеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций также не имели успеха.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.