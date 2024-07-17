Ефективні удари ЗСУ виснажують ворога по всій лінії фронту, - Генштаб

У звіті представлені оперативні дані щодо обстановки на фронті станом на 22.00 16 липня.

Ворожі обстріли

Російські окупанти протягом доби завдали по території України 3 ракетних удари, а також 46 авіаударів, скинувши 82 КАБи.

Крім цього, загарбники задіяли для ураження 417 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Ситуація на фронті

У військовому командуванні зазначили, що українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину території країни.

На Харківському напрямку ворог 5 разів атакував оборонні рубежі підрозділів ЗСУ неподалік Вовчанська та Глибокого.

На Куп'янському напрямку противник 10 разів проводив наступальні штурми у районах Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Андріївки. Українські захисники відбили 6 атак, ще 3 - наразі тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники 6 разів безрезультатно атакували позиції ЗСУ неподалік Невського та Макіївки.

На Сіверському напрямку ворог наступав в районах Верхньокам'янського, Північного та Переїзного. Українські захисники зупинили 8 атак росіян, ще 1 боєзіткнення продовжується.

На Краматорському напрямку наразі триває 2 боєзіткнення поблизу Кліщіївки.

На Торецькому напрямку окупанти 7 разів атакували підрозділи ЗСУ біля Північного, Торецька та Нью-Йорка. Українські воїни зупинили 6 ворожих атак, 1 атака - продовжується.

У Генштабі зазначили, що найбільшу активність російські загарбники проявили на Покровському напрямку. Тут ворог 19 разів намагався прорвати оборону ЗСУ неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Прогрес та Новоселівка Перша. Три боєзіткнення досі тривають.

"Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 192 окупанти, 74 з них - безповоротно. Також знищено танк, дві бронемашини "Тигр", два БПЛА "Ланцет" та один "Supercam". Крім цього, пошкоджено БТР, танк, два МТ-ЛБ та автомобіль", - розповіли в Генштабі.

На Курахівському напрямку ворог також активний - 17 разів атакував позиції ЗСУ поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. За уточненою інформацією, 2 бої - продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники здійснили наступальні дії неподалік Водяного та Костянтинівки. Під час двох боєзіткнень ворог зазнав невдачі.

На Придніпровському та Оріхівському напрямках усі зусилля окупантів потіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій також не мали успіху.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.